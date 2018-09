La notizia er anell'aria da tempo e ora è diventata anche ufficiale: la Juventus ha blindato a sé il futuro di Sami Khedria rinnovando e prolungando di due stagioni il suo contratto che era in scadenza 30 giugno 2019 e che avrà come nuovo termine il 30 giugno 2021.



Ecco il comunicato ufficiale:

Per raccontare l’importanza di Sami Khedira alla Juventus basta un dato, su tutti. Da quando è arrivato, 3 anni fa, lui è il centrocampista della Juventus che complessivamente ha giocato più minuti (8882 in tutte le competizioni).

Sami è uno dei punti fermi del centrocampo bianconero, e continuerà a esserlo: la Juventus e il calciatore, infatti, annunciano che il loro rapporto proseguirà fino al 2021.

Si rinnoverà quindi una storia che finora ha portato tantissime soddisfazioni, a lui e ai colori bianconeri: 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Trionfi nei quali c’è tanto di Sami, che in queste stagioni ha giocato 113 volte, vincendo 86 partite.





Sono fiero di annunciare che ho appena prolungato il mio contratto con la @Juventusfc fino al 2021. Sono molto fiero di essere parte della grande storia della squadra e della famiglia Juventus. Continuiamo a fare la storia bianconera! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/Vl6NfI63sC — Sami Khedira (@SamiKhedira) 12 settembre 2018

