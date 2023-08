Ora è ufficiale. Denis Zakaria è un nuovo giocatore del Monaco. Il giocatore si trasferisce in Ligue 1 sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi dal club francese.



LA NOTA UFFICIALE SUL SITO - “Denis Zakaria, rientrato dal prestito al Chelsea al termine della stagione 2022/2023, nella prossima annata vestirà la maglia del Monaco. Il centrocampista svizzero si trasferisce in Ligue 1, a titolo definitivo; approdato in bianconero nel gennaio 2022, a settembre dello stesso anno si è trasferito al Chelsea in prestito per una stagione salutando la Juventus dopo 15 presenze e un gol, segnato proprio nella gara d’esordio contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium. Undici, invece, le apparizioni nell'ultima annata ai Blues di cui 7 in Premier League, e 4 tra EFL Cup, FA Cup e Champions League. Ora inizia un nuovo capitolo della sua carriera, nella massima serie francese. In bocca al lupo per il futuro, Zak!”.



IL COMUNICATO - “Torino, 14 agosto 2023 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Monaco Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 20,0 milioni, pagabile in quattro esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a € 4,6 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)”.