La Juve ha diramato in serata la lista Uefa per le restanti sfide di questo finale di stagione atipico. Si parte venerdì contro il Lione: in caso di successo, poi, la Final Eight a Lisbona. C'è Paulo Dybala, nonostante la sua presenza per il ritorno degli ottavi sia in dubbio. Assente, invece, Sami Khedira.



L'ELENCO - Di seguito l'elenco completo: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.