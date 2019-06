La notizia era risaputa ma adesso è ufficiale. La Juve ha salutato due tecnici del settore giovanile Francesco Baldini (Primavera) e Giovanni Valenti (Under 15) con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale:



"Un mestiere complicato, entusiasmante e ricco di risvolti legati non solo ai risultati del campo, ma anche alla crescita dei ragazzi. Questo riassume solo in parte la delicatezza, e la bellezza, del ruolo di tecnico nel settore giovanile, soprattutto in un Club, come la Juventus, che punta molto sulla crescita dei ragazzi, prima ancora che dei calciatori.



Ecco perché il ringraziamento a Mister Francesco Baldini e a Mister Giovanni Valenti, che hanno guidato in questa stagione Primavera e Under 15, è doppio: da una parte va al lavoro fatto in campo, che ha portato la Primavera a un passo dai Playoff Scudetto e la 15 a intraprenderne l’avventura, fermata dalla SPAL. Dall’altra, appunto, il grazie è per quanto hanno fatto per i nostri ragazzi: Baldini è stato un anno a Vinovo, ma il suo apporto è stato fondamentale, per il bagaglio tecnico che ha saputo regalare, forte della sua esperienza, e per l’attenzione che ha sempre messo sulla crescita morale e caratteriale dei nostri giovani talenti, alcuni dei quali arrivati alla soglia della Prima Squadra.



Per Valenti invece, quello appena concluso è stato il quarto anno in bianconero: un percorso ricco, bello, ed entusiasmante, il suo, partito con i ragazzi più giovani al suo approdo alla Juve nel 2015, e arrivato quest’anno a guidare, in una stagione ricca di soddisfazioni, gli Under 15. Età differenti, campionati differenti, ma stessa attenzione e cura per i nostri ragazzi:per tutto questo ringraziamo di cuore Mister Baldini e Mister Valenti, augurando loro il meglio per il prosieguo delle loro carriere."