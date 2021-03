Ritorno al lavoro per la Juve, dopo il ko di martedì contro il Porto e la giornata di riposo concessa ieri da Andrea Pirlo ai suoi giocatori. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per una seduta focalizzata su esercitazioni in campo e possesso palla.



STOP DEMIRAL - Brutte notizie per Merih Demiral, costretto allo stop. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, infatti, il turco "a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni".