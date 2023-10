Brutta notizia per la Juventus di Allegri, che perde Timothy Weah in vista della trasferta di domenica prossima in campionato sul campo della Fiorentina.



IL COMUNICATO - In seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, Timothy Weah è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.