Vigilia di esordio in campionato per la Juve di Andrea Pirlo, scesa in campo questa mattina all'Allianz Stadium in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria. Presente, per parte della seduta, anche Paulo Dybala, che si è allenato parzialmente in gruppo.



ESAMI - Novità anche sul fronte infortuni: Alex Sandro, infatti, si è sottoposto ad alcuni accertamenti radiologici presso il J|Medical, i quali hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il terzino brasiliano sarà sottoposto a nuovi controlli tra 15 giorni.