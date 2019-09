Una notizia buona e una cattiva per ladall'infermeria dopo la partita con la Fiorentina. Quella positiva arriva da: "gli esami diagnostici eseguiti al J Medical - comunica il club bianconero -che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo". Il bosniaco dunque potrebbe essere a disposizione di Sarri per l'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid.- Non è stato altrettanto fortunato invece, che ha riportato". L'attaccante brasiliano sarà inevitabilmente out contro l'Atletico,