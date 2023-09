Nel corso dell'allenamento completato ieri dal club bianconero si è fermato per infortunio il difensore brasiliano Alex Sandro. E gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'ex-terzino oggi adattato difensore non sono positive perché è stata evidenziata non solo una lesione, ma anche di media entità alla coscia sinistra. Solitamente questo genere di infortuni richiede oltre i 30/40 giorni di stop con nuovi test clinici dopo qualche settimana per stabilire la velocità del recupero.





IL COMUNICATO - In seguito all’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero.