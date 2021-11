La notizia era nell'aria perché già al termine della sfida fra Italia e Irlanda del Nord i segnali erano tutt'altro che positivi, ma gli esami strumentali a cui si è sottoposto Federico Bernardeschi non hanno dato buone notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri che perderà il proprio centrocampista per non meno di 10 giorni per una lesione al muscolo ileopsoas.



IL COMUNICATO

Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli.