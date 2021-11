Una notizia buona a una incredibilmente negativa arriva oggi dall'infermeria della Juventus. Il report pubblicato oggi sul sito ufficiale conferma l'esito degli esami a cui si sono sottoposti oggi Federico Chiesa e Weston McKennie in seguito agli infortuni riportati ieri durante Juve-Atalanta. La brutta notizia riguarda l'esterno italiano che ha subito una lesione al bicipite femorale che lo costringerà ad uno stop almeno fino alla sosta natalizia. Non c'è lesione, invece, per il centrocampista americano che aveva subito una distorsione del ginocchio destro.



IL REPORT

Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia.



Anche Weston Mckennie è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.