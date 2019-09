Attraverso il sito ufficiale della Juventus arrivano aggiornamenti importanti per quelli che sono due degli infortunati più importanti della rosa della Juventus. Il primo è il terzino brasiliano Danilo che è uscito ieri sera nel corso della gara vinta contro il Brescia per una problema alla coscia. Il secondo è invece Mattia De Sciglio, anche lui terzino destro, infortunatosi già nel corso della gara contro il Napoli.



Per il brasiliano gli esami strumentali hanno confermato una lesione di grado lieve al bicipite femorale della coscia sinistra. Per l'ex Milan, invece, non ci sono state evoluzioni cliniche che hanno evidenziato una completa guarigione.



Entrambi quindi salteranno sicuramente le prossime tre gare contro Spal, Bayer Leverkusen e soprattutto Inter per tornare a disposizione dopo la sosta.



ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE

Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical a Danilo hanno evidenziato una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.



Anche De Sciglio è stato sottoposto ad esami diagnostici che non hanno ancoraevidenziato una completa guarigione.



Entrambi torneranno a disposizione dopo la pausa per le Nazionali.