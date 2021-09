Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report sulle condizioni di Paulo Dybala ed Alvaro Morata che questa mattina si sono sottoposti ad esami strumentali per approfondire i rispettivi infortuni accusati durante l'ultima sfida contro la Sampdoria. Per la punta spagnola si tratta di una lesione di lieve entità al bicipite femorale della coscia destra. Elongazione, e quindi lesione più lieve, anche per Dybala al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero prevedono uno stop e un rientro all'attività dopo la sosta per le nazionali in programma fra il 2 e il 15 ottobre.



IL REPORT

Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:

- Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

- Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.