Comunicato ufficiale da parte della Juventus, sul proprio sito, in merito al bollettino medico relativo alle condizioni di Cristiano Ronaldo, infortunatosi nella serata di ieri durante il match del Portogallo contro la Serbia, valido per le qualificazioni all'Europeo.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale: "Dopo essere stato costretto a uscire al 30' del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, Cristiano Ronaldo è stato sottoposto in Portogallo ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività"