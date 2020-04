La brutta avventura dicon il coronavirus si è risolta per il meglio. I due giocatori erano stati infatti risultati positivi ai tamponi per il virus effettuati ormai un mese fa con il difensore italiano che è stato il primo caso italiano nel calcio.ed entrambi non sono più obbligati all'isolamento domiciliare in quantoDaniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare.