La Juventus non si presenterà a Villar Perosa per la classica amichevole interna. Un'occasione di festa per la famgilai Agnelli con la partitella in famiglia divenuta il simbolo dell'inizio di tutte le stagioni sportive a partire dagli anni 50 e fino ad oggi. Già nel 2020 e nel 2021 l'appuntamento fu annullato, ma la motivazione della Pandemia Covid che si celava alle spalle della scelta è ben diversa da quella di questa stagione. Un'annata che rappresenta anche il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria del club bianconero.



NON SI GIOCA - A confermare l'ufficialità della mancata organizzazione dell'evento è stato il sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre: "Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C.Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport e del popolo juventino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l'unica pagina bianca a cui seguiranno pagine di festa, colore e vera tradizione bianconera"

La prima volta della grande festa bianconera a Villar Perosa è in realtà datatacon, che in città possedeva la Riv.con tanto di banchetti, celebrazioni per gli operai e anche, finita 5-0 per i 'padroni di casa'. L'amichevole di Villar Perosa è poi divenuta un appuntamento fisso a partire dal 1959 con la "grande festa" che non poteva iniziare prima dell'arrivo ufficiale dell'Avvocato Gianni Agnelli, solitamente in elicottero e solitamente in tenuta "casual", come se fosse "in famiglia". Villar Perosa da sempre ha messo in mostra i grandi campioni della Juventus, da Platini a Del Piero ed è stata anche la prima uscita ufficiale (con gol) di Cristiano Ronaldo.