Come si legge sul sito ufficiale della Juventus: "È ufficiale: Samuele Damiani vestirà la maglia della Juventus Next Gen nella stagione 2023/2024. Il classe 1998 arriva in prestito annuale dal Palermo dopo una presenza in Coppa Italia con i rosanero nel mese di agosto.



Damiani arriva a vestire i nostri colori dopo due intense stagioni in rosanero: arrivato in Sicilia a gennaio 2022, infatti, il centrocampista è stato uno dei protagonisti - con 21 presenze e 2 assist - della cavalcata che ha riportato il Palermo in Serie B in quella stagione. Nella scorsa annata, sono 27 le apparizioni totalizzate da lui in cadetteria.



Ancor prima, nella stagione 2020/2021, Damiani è stato tra gli artefici del trionfo dell’Empoli in Serie B e della conseguente promozione nella massima serie del club toscano, scendendo in campo 19 volte in quell’annata.



La Juventus Next Gen potrà contare sulla sua esperienza in Serie C: prima del ritorno nel 2020 a Empoli - squadra in cui è cresciuto calcisticamente - infatti, il classe 1998 ha totalizzato ben 78 presenze in tre stagioni con le maglie di Lucchese, Viterbese e Carrarese.



Ad attenderlo, ora, una nuova sfida stimolante in bianconero.



Benvenuto Samu, non vediamo l’ora di vederti in campo!".