Operazione perfettamente riuscita alla spalla destra per Matthijs de Ligt e stop che non sarà inferiore ai 3 mesi. E' quanto comunica la Juventus con una nota ufficiale, dopo l'intervento al quale è stato sottoposto in giornata il difensore centrale olandese, che quindi non sarà a disposizione del nuovo allenatore Andrea Pirlo prima di fine ottobre/inizi di novembre.



Questo il comunicato diffuso dalla Juventus: "Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito.



I tempi di recupero sono di circa 3 mesi".