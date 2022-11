Buone notizie in casa Juventus per quanto riguarda la situazione infortunati. Il club bianconero nel report sull'allenamento odierno ha comunicato che Weston McKennie e Leandro Paredes hanno svolto la seduta parzialmente in gruppo.



IL COMUNICATO - "La Juve ha ripreso subito a lavorare: è partito il rush finale, le ultime due partite prima della sosta per i Mondiali. Giovedì è in programma la sfida del Bentegodi col Verona, che sarà diretta da Di Bello, assistenti Costanzo e Passeri, quarto ufficiale Camplone, VAR Guida, AVAR Nasca. Domenica ultimo appuntamento, in casa, contro la Lazio. Il gruppo si è dunque ritrovato in mattinata: come sempre, seduta di scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni sul possesso palla, sviluppo della manovra e partitina finale per il resto del gruppo. Si sono allenati parzialmente con la squadra Paredes e McKennie. Domani si torna in campo al mattino".