Mattia Perin lascia ufficialmente la Juventus. Il portiere torna al Genoa, in prestito per una stagione. Questo il comunicato del club bianconero: "Anche nella stagione 2020/2021 Mattia Perin giocherà nelle fila del Genoa. E' infatti ufficiale l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive dell'estremo difensore da parte della società rossoblu".



Dopo la salvezza raggiunta qualche settimana fa, all'ultima giornata, Perin prosegue nel club in cui è cresciuto e si è rivelato al grande calcio.