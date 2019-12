Tre giorni alla Supercoppa Italiana che si disputerà a Riad contro la Lazio, la Juventus riprende la preparazione dopo la sfida di campionato vinta in casa della Sampdoria. Mentre la squadra lavora tra scarico (per chi ha giocato al Ferraris), possesso palla e partitella agli ordini di Sarri, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di due infortunati: Wojciech Szczesny e Alex Sandro, entrambi ancora in dubbio per la gara con il biancocelesti.



REPORT - Come si legge nel report pubblicato dalla Juve, sul proprio sito ufficiale: "​Da segnalare che Szczesny ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo, mentre Alex Sandro si è sottoposto a seduta fisioterapica".