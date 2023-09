Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, "Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Rijeka: è ufficiale la cessione a titolo definitivo al club croato.



Nato a Zagabria nel 1995, approdato in bianconero nel 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli. Con i toscani, nell’ultima stagione, ha collezionato 17 presenze in Serie A.



In bocca al lupo per il futuro, Marko!".