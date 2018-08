La Juventus e la Fiorentina hanno ufficializzato sui rispettivi siti web la cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dell'attaccante croato Marko Pjaca, che nella prossima stagione giocherà in maglia viola.



Torino, 7 agosto 2018 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi.



ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca dalla Juventus FC. Pjaca è nato il 6 maggio del 1995 a Zagabria, in Croazia, e, nonostante la giovane età, nel corso della sua carriera ha già vestito le maglie della Dinamo Zagabria, dello Schalke 04 e della Juventus vincendo due Campionati croati, due Coppe di Croazia, una Coppa Italia e uno Scudetto. Il nuovo calciatore viola ha inoltre partecipato con la Croazia agli ultimi Mondiali chiusi al secondo posto ed ha indossato per 19 volte la maglia della propria Nazionale realizzando 1 goal.