Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic lascia il ritiro della nazionale bosniaca e torna a Torino: salterà sicuramente la gara con il Liechtenstein, domani verrà valutato il problema all'adduttore rimediato nella sfida contro l’Italia, in vista delle prossime gare di Serie A e Champions League.



DOMENICA GLI ESAMI, ATALANTA A RISCHIO - Pjanic dunque sosterrà gli esami nella giornata di domenica, anche se la Juve riprenderà da martedì. Il problema è il medesimo accusato a Lecce: gli staff medici sono in contatto, per ora è difficile fare previsioni, in un senso o nell'altro, anche se sarà difficile vederlo in campo a Bergamo contro l'Atalanta.​



COMUNICATO UFFICIALE - La comunicazione è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato dalla Federcalcio bosniaca sul proprio sito web: il bianconero, vittima di un infortunio all’adduttore, era uscito al minuto 77 della sfida valida per le qualificazioni al prossimo campionato Europeo persa per 3-0 contro gli Azzurri.