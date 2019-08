Maurizio Sarri oggi al JTC, ma non in campo



L’allenatore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti nel pomeriggio https://t.co/GRVwu1EMXH pic.twitter.com/fFmkrkkcpB — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2019

Pochi giorni all'inizio della Serie A 2019/20 e lasi prepara all'esordio contro il Parma, in programma sabato 24 agosto alle 18 allo Stadio Tardini.. Il tecnico non ha potuto dirigere l'allenamento, si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff e sottoporsi ad ulteriori accertamenti relativi alla sindrome influenzale che lo ha colpito la scorsa settimana: gli esami hanno confermato una, per la quale è stata prescritta terapia specifica.Il comunicato della Juve:"Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute".