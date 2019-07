Il club bianconero ha presentato oggi ufficialmente la divisa per la nuova stagione: "Juventus e adidas presentano il nuovo Away Kit 2019/2020.Quando si parla di futuro e di innovazione, la Juventus si fa trovare pronta, in prima linea, un passo avanti.La divisa Away 2019/2020 contiene queste suggestioni, che si fanno visibili e tangibili, grazie a una grafica avveniristica e a rivoluzionari dettagli a contrasto che segnano una nuova, coraggiosa direzione.Entrando nello specifico, la grafica della nuova divisa parte da una base bianca, ispirata agli edifici urbani e alle strutture che circondano l’Allianz Stadium, ma con uno sguardo particolare: infatti, i motivi disegnati dai palazzi e dalle strade sono stati “remixati” per dare vita a un capo di moderno e di tendenza, pensato per le nuove generazioni.I disegni bianchi al centro della maglia contrastano nettamente con il rosso vivo dei dettagli, ovvero il logo del club, i loghi adidas e degli sponsor e i profili delle maniche, che dinamizzano la divisa".