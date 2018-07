Due rinforzi per la formazione under 15 della Juventus. Dal Pordenone è in arrivo l'attaccante Giulio Doratiotto, un classe 2004 che è stato in prova anche con Fiorentina ed Inter. Proviene invece dalla Nuova Tor Tre Teste, rinomata scuola calcio romana, il coetaneo e pari ruolo Simone Condello.