La Juventus si è risvegliata con un difensore in più. Mancava solo l'annuncio, adesso è arrivato anche quello: Matthijs De Ligt è un nuovo giocatore bianconero.



LE CIFRE - All'Ajax 75 milioni di euro pagabili in cinque esercizi, più 10,5 milioni di oneri accessori. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024.



L'ENTUSIASMO - Nella giornata di ieri De Ligt era sbarcato in Italia per le visite mediche al J Medical e iniziare a vivere l'atmosfera juventina. Entusiasmo dei tifosi a mille, messaggi forti e chiari: "Portaci la Champions". Lui che quella coppa la sfiorata l'anno scorso uscendo in semifinale contro il Tottenham dopo aver eliminato proprio i bianconeri nel turno precedente.





CURIOSITA' - Il classe '99 è entrato nella storia per essere diventato il capitano più giovane in una semifinale di Champions a 19 anni e 261 giorni. La Juventus guarda al presente ma anche al futuro, De Ligt in bianconero per i prossimi cinque anni.