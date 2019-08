Corteggiatissimo, alla fine Matteo Stoppa ha scelto la Juventus. Il club bianconero ha battuto la concorrenza di mezza Serie A, da Inter a Roma e Milan per l'attaccante classe 2000 del Novara che arriva per aggregarsi alla squadra Under 23 a titolo definitivo. A darne l'annuncio è il sito della Lega Serie A.