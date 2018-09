Piccola tegola in casa Juventus per Massimiliano Allegri, in vista della sfida di Champions in programma mercoledì sera al Mestalla di Valencia. Alla ripresa degli allenamenti dopo al vittoria contro il Sassuolo infatti la squadra è scesa in campo per preparare il debutto stagionale nella competizione, ma l'allenatore bianconero ha dovuto fare i conti con un nuovo stop dopo quelli di Andrea Barzagli e Mattia De Sciglio: si è infatti fermato l'attaccante argentino Paulo Dybala.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus: "Per Paulo Dybala, lavoro di scarico e terapie per una contusione al piede sinistro riportata ieri”. Niente di grave, ma a soli due giorni la presenza del numero 10 col Valencia in Champions League è sicuramente in dubbio. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di domani, alla vigilia della sfida europea: da capire se l’argentino riuscirà a recuperare per il Valencia o se il discorso sarà rimandato alla gara di campionato col Frosinone.