Giorgio Chiellini verso il forfait con l'Atalanta: il capitano della Juventus, si apprende dal sito ufficiale bianconero, si è fermato per un fastidio muscolare al polpaccio sinistro e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida con i nerazzurri. Allegri recupera invece Leonardo Bonucci, in campo oggi con la squadra.