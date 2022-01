Altra tegola per Massimiliano Allegri e per la Juventus. Ecco il comunicato diramato poco fa dal club bianconero: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento". Per lui, in odore di addio con alcune squadre di Premier interessate, niente Supercoppa contro l'Inter.