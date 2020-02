Novità in arrivo direttamente dall’allenamento della Juventus, terminato da qualche ora alla Continassa. Come annunciato dalla società bianconera, Gonzalo Higuain oggi si è allenato regolarmente in gruppo con tanto di seduta completa: superata la lombalgia che ha costretto l’argentino a stare fuori nel match di campionato contro la Spal, sarà a disposizione con il Lione e con l’Inter.



IL COMUNICATO - "Antivigilia di Champions League: la Juve si è ritrovata nella mattinata di oggi al JTC, con focus sugli ottavi di finale di mercoledì contro il Lione. Nella sessione odierna, la squadra si è concentrata sulla preparazione della sfida di UCL, con consueta partitella per chi non è sceso in campo a Ferrara.Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo".