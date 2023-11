La Juventus ha annunciato che da giovedì aprirà la campagna abbonamenti per le gare di campionato nel girone di ritorno in Serie A. I prezzi partono da 29,90 euro a partita con le tipologie "Base" e "Full" per garantire una maggiore flessibilità nei cambi nominativi. Gli abbonamenti saranno acquistabili anche in tre rate e sono state introdotte tariffe speciali per gli Under 16 e gli Under 28.