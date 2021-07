Lamberto Zauli rinnova ufficialmente con la Juve e sarà ancora l'allenatore della formazione Under 23. Insieme a lui è stato confermato anche tutto il suo staff



IL COMUNICATO

"La Juventus Under 23 è pronta a cominciare la quarta stagione della sua storia. Il raduno è fissato per lunedì 19 luglio e a guidare la squadra ci sarà ancora Mister Lamberto Zauli, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022.



Per lui sarà il terzo anno in bianconero. Approdato alla guida dell'Under 19 nella stagione 2019/20, l'ha condotta per la prima volta agli ottavi di finale di Youth League, ben figurando anche in campionato, dove non è stato possibile arrivare fino in fondo a causa della sospensione per la pandemia. Lo scorso anno è stato invece il primo alla guida dell'Under 23, in una stagione che ha visto la crescita di tanti ragazzi, testimoniata, oltre che da quanto fatto vedere in campo in Serie C, anche dalle chance ottenute in Prima Squadra".



LO STAFF U23 2021/22 COMPLETO:

Allenatore: Lamberto Zauli

Vice Allenatore: Mirko Conte

Assistente tecnico: Francesco Spanò

Preparatore dei Portieri: Cristiano Lupatelli

Preparatori Atletici: Stefano Cellio e Daniele Palazzolo

Match Analyst: Alessio Varzi