Weston McKennie diventa a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente di aver esercitato il diritto di riscatto per l'ex calciatore dello Schalke 04 per 18,5 milioni di euro (pagabili in tre annualità), cifra che può essere incrementata di altri 6,5 milioni coi bonus.



Ecco la nota della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025".