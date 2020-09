Per un "9" nuovo di zecca pronto a sbarcare a Torino, ce n'è uno che da oggi non è più ufficialmente un calciatore della Juventus. Si tratta di Gonzalo Higuain, che ha definitivamente risolto il contratto che lo legava al club bianconero fino a giugno 2021. L'argentino è pronto ora a firmare con l'Inter Miami, club di MLS di cui è proprietario David Beckham.



Ecco quanto recita il comunicato: "Juventus Football Club S.pA. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull'esercizio 2019/2020 pari a 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore".