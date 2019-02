Larassicura tutti:Nella giornata di ieri l'attaccante portoghese aveva tenuto tutti in ansia per colpa di una fortesubita contro il Bologna che non gli aveva permesso di allenarsi con i compagni.La Juventus aveva annunciato che Ronaldo si sarebbe sottoposto ae gli hanno concesso di allenarsi con il resto del gruppo.Entra nel vivo la preparazione per la sfida di domenica.La Juventus continua il lavoro di avvicinamento alla trasferta di Napoli, contro la squadra che occupa la seconda posizione in Serie A. Dopo l’intensa seduta di ieri, i giocatori sono dunque tornati in campo, questa mattina al JTC.L’appuntamento per l’allenamento di domani è fissato per il mattino.