La Juventus, attraverso il report odierno, aggiorna la situazione degli infortunati, compreso Cristiano Ronaldo: "I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di oggi; in campo con la squadra Mattia De Sciglio, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira; fisioterapia per Cristiano Ronaldo. I bianconeri torneranno in campo domani, per la seduta di rifinitura della vigilia, e a proposito di vigilia, sempre domani, alle 14.15, microfoni accesi per la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri".