La Juventus perde per infortunio Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano nel corso dell'allenamento odierno ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi. La punta si è sottoposta ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione di medio grado alla coscia sinistra. Fra 10 giorni ci sarà un nuovo aggiornamento, ma questo genere di infortuni può comportare dalle 3 settimane in su di stop.



IL COMUNICATO

Kaio Jorge, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.