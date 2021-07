Alessandro Di Pardo lascia la Juventus e va al Vicenza. Questo il comunicato del club biancorosso: “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo.



Di Pardo, terzino destro classe ’99, nella scorsa stagione alla Juventus ha collezionato 4 presenze in Serie A e 18 presenze in Serie C, condite da una rete e 2 assist. In totale ha registrato 75 presenze con la Juventus Under 23 tra campionato di Serie C e Coppa Italia.



Benvenuto Alessandro”.