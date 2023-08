YILDIZ 2027



¡Kenan extendió su contrato en! pic.twitter.com/zuGfiu9SHn — JuventusFC (@juventusfces) August 30, 2023

Lacontinua a programmare il proprio futuro e, insieme agli ultimissimi rinforzi assicurati per la formazione Under 20 (dall'olandese Comenencia a Salifou del Werder), si preoccupa di blindare i propri talenti. Con una nota ufficiale, il club bianconero comunicaPrelevato a parametro zero la scorsa estate dal Bayern Monaco, il calciatore turco nato a Regensburg (Germania) è pronto a fare il definitivo salto in prima squadra - con cui ha già collezionato 14 minuti nelle prime due partite di campionato - alternandosi tuttavia ancora con la formazione Next Gen, impegnata in Serie C (e con cui vanta già 8 apparizioni).allenata da Montero.