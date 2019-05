Terminata l'ultima rifinitura della stagione ala Continassa. Ecco i bianconeri a disposizione di Allegri per l'ultima di campionato, domani alle 18 a Marassi contro la Samp. Molte le assenze, tra riposi (Ronaldo), squalifiche e infortuni: out Khedira, Ronaldo, Alex Sandro, Matuidi, Mandzukic, Perin, Be rnardeschi, Cancelo e Douglas Costa



1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Caceres

5 Pjanic

10 Dybala

15 Barzagli

16 Cuadrado

18 Kean

19 Bonucci

21 Pinsoglio

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

32 Del Favero

34 Portanova

35 Pereira Da Silva

37 Spinazzola

41 Nicolussi Caviglia