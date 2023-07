Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web la Juventus ha tracciato le linee programmatiche e le date per la stagione economica 2023-24 che si aprirà con la chiusura del bilancio 2023, proseguirà con l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilacnio e quindi arriverà il Consiglio di Amministrazione per la semestrale.



Questo è il primo bilancio scritto e radatto dal nuovo cda coordinato dal presidente Gianluca Ferrero dopo l'ormai celebre uscita dell'intero vecchio cda guidato da Andrea Agnelli in seguito alle note vicende giudiziarie a livello penale e sportivo.





ECCO LE TRE DATE DA SEGNARE IN ROSSO SUL CALENDARIO



18 – 22 settembre 2023 – Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023 e della relazione finanziaria consolidata annuale al 30 giugno 2023;



terza decade di ottobre 2023 – Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023;



26 – 29 febbraio 2024 – Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2023.