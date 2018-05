Per la successione di Wenger all'Arsenal i nomi e le alternative fioccano. Come riporta Repubblica, in Inghilterra avrebbero individuato nel tecnico bianconero, fresco vincitore della Coppa Italia, il profilo ideale per un nuovo ciclo, con mercato milionario annesso. La partenza di Allegri aprirebbe a Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, le porte per arrivare sulla panchina della Juventus. Con un importante diktat bianconero a frenare i sogni di gloria di Inzaghino.



I DUBBI JUVENTUS - La Juventus ha un solo, grande dubbio, con un nome e un cognome: Claudio Lotito. Per questo ha lanciato un ultimatum ad Inzaghi: o si libera dal contratto con i biancocelesti oppure i tempi stretti o non si fa niente. La Juventus del futuro va costruita con cura, il campionato inizierà in anticipo e ci sono i Mondiali alle porte. Non c'è tempo per una lunga e sfibrante trattativa con Lotito: o si fa in fretta, o non se ne fa niente.