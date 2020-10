Adesso il focus è rivolto a Federico Chiesa, che ha sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus. Ma il mercato bianconero è stato fatto di moltissimi nomi, tra cui quello di Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Un apprezzamento e poco di più, nessuna trattativa concreta, ma il centrocampista ghanese è sempre piaciuto alla Juve, ma non solo. Stando a quanto riporta The Athletic, l’Arsenal sta facendo un ultimo tentativo per strappare Thomas ai Colchoneros, pronto a pagare la clausola di 50 milioni di euro.