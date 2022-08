La Juventus cerca un vice Vlahovic sul mercato in attacco. Domenica, in coincidenza dell'amichevole con l'Atletico Madrid, è previsto un altro importante summit con i vertici dei Colchoneros. Argomento? Ovviamente l'acquisto o il prestito di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in cima ai pensieri di Allegri, ma sinora la richiesta di 25 milioni di euro è stata ritenuta eccessiva dai vertici della Continassa. Difficile che i Gil concedano particolari sconti, ma la Juve ci prova lo stesso.



In assenza di sostanziali progressi su questo fronte, allora, si passerebbe alle ipotesi alternative. È noto il gradimento tecnico per Luis Muriel dell’Atalanta, ma anche in questo caso la valutazione di 15 milioni per il cartellino non collima con le idee della Juve. Né a Bergamo paiono entusiasti di scambiare il colombiano con Moise Kean. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in lizza restano Timo Werner (sino a quando non chiuderà con il Lipsia) e Memphis Depay del Barcellona.