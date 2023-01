E' una notte da incubo per la Juventus. Nella partita che poteva riaprire la lotta scudetto e consacrare definitivamente i bianconeri come candidati numero uno per impensierire il Napoli, i bianconeri vengono travolti e umiliati dagli azzurri al Maradona: 5-1, una sconfitta così pesante in casa Juve non si vedeva da quasi 30 anni, dal 30 maggio 1993 quando fu il Pescara a imporsi con lo stesso risultato. E il primo gol, ironicamente, realizzato da Massimiliano Allegri, oggi sulla panchina dei piemontesi.



#ALLEGRIOUT - E proprio Allegri è il primo a finire sul banco degli imputati, almeno per i tifosi che ne fanno il primo bersaglio della rabbia a caldo. Troppo pesante il risultato, che non solo pone fine alla striscia di inviolabilità della porta (si ferma a 770'), ma costringe la Juve a concedere in una sola partita quasi gli stessi gol che aveva incassato in tutta la prima parte della stagione (erano solo 7 prima di questa sera). Sui social tutti scatenati contro il tecnico e fa nuovamente capolino un hashtag semplice e chiaro: #AllegriOut torna di tendenza dopo un lunghissimo periodo.