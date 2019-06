Accostato alla Juventus, alla ricerca di facce nuove per rinforzare la difesa, Samuel Umtiti si vede ancora al Barcellona. Queste le parole del centrale di difesa blaugrana, chiuso in questa stagione da Piqué e Lenglet: "Ho un contratto e sono felice al Barcellona. Ho avuto una stagione difficile, ma non voglio andare in altri club. La prossima stagione sarò al Barça" le sue parole a RTL. Sotto contratto sino al 2023, il francese si vede ancora in Catalogna.



SU GRIEZMANN - "Lui al Barcellona? Bella domanda... La verità che non ho mai sentito nulla da Griezmann nello spogliatoio".