Doveva essere l'anno del centenario della famigliae quasi è passato in secondo piano. Il 2023, per la, si è fatto un lungo giro di giostra, montagne russe che hanno coinvolto ogni aspetto del club. Dalla dirigenza al gruppo, dai tribunali al campo: dietro l'angolo, una sentenza metaforica o reale pronta a cambiare le carte in tavola. A restituire ai bianconeri un destino differente.Per raccontarlo, quest'anno che se ne va, non si può non iniziare dalle decisioni dellanell'ambito della riapertura del procedimento sulle. Un valzer di punti tolti, restituiti e poi nuovamente svaniti. Né si può dimenticare il percorso in Europa League, la finale sfiorata. O gli addii chiari sul mercato: ha salutato, l'hanno fatto persino i tanti agognati. E? Ha tenuto duro, portando un gruppo giovane a rivitalizzarsi. E a sognare, pure alla fine di un anno a dir poco particolare.